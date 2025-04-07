Зеленський підписав законопроєкт про захист прав українців щодо власності землі

Документ, підтриманий парламентом, встановлює чіткі терміни, протягом яких правоохоронні органи можуть подати позов до підприємця про недобросовісне набуття землі.



Також законопроєктом визначається перелік об’єктів, на які право добросовісного набувача не поширюється. Ще одна норма – гарантія відшкодування інвестицій підприємцю у разі рішення суду про повернення активу державі.



Документ підтримали 32 бізнес-асоціації – Спілка українських підприємців (СУП), Федерація роботодавців України (ФРУ), Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) тощо.



На думку Федерації роботодавців України, даний законопроєкт сприятиме залученню нових інвестицій в економіку країни. Спілка українських підприємців також переконана, що підписання цього законопроєкту покращить інвестиційний клімат в Україні.



Нагадаємо, раніше Верховна Рада України прийняла цей законопроєкт у другому читані і в цілому.



Раніше у матеріалі РБК-Україна повідомлялось, що даний законопроєкт закликало підтримати чимало топових бізнесменів, адже він формує передбачуване середовище для інвестування в Україні.