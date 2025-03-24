Зеленський підписав закон про створення суду, що замінить скандальний адмінсуд Києва

Також закон передбачає створення Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду до вищих спеціалізованих судів.

Підписання закону відбулося перед засіданням Ради директорів Міжнародного валютного фонду, яка 28 грудня повинна ухвалити рішення про черговий транш Україні. Цей закон був одним з прострочених маяків програми з МВФ. Термін виконання цього маяка переносився кілька разів.

Закон передбачає, що протягом місяця після набрання чинності законом Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) оголосить конкурс на посади суддів, під час яких враховуватимуться особливості, визначені законопроєктом, із залученням Експертної ради.

До складу експертної ради увійдуть шість осіб:

троє від Ради судів України;

троє від міжнародних і іноземних організацій.

Новий суд розглядатиме справи проти національних державних органів, наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК.

Нагадаємо, Верховна рада у грудні схвалила ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду Києва. Зеленський пояснив свою ініціативу про ліквідацію суду тим, що цей суд загруз у корупційних скандалах і втратив довіру.