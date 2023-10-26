Зеленський підписав закон про PEP в Україні. Він потрібен для вступу в ЄС

Законопроект глобально не змінює систему фінансового моніторингу в Україні. Однак відтепер суб'єкти фінансового моніторингу повинні будуть докладати ще більше зусиль до оцінки своїх "ризикових" клієнтів.

Зокрема суб'єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, аби пересвідчитися, чи не перестали вони бути РЕР. При цьому статус РЕР буде зберігатися безстроково, тому коло осіб, які підлягатимуть перевірці, розшириться.

Варто зауважити, прийняття даного закону необхідне було для початку перемовин про членство України у ЄС.

Детально про це можна прочитати у матеріалі РБК-Україна - "Останній крок до ЄС. Хто такі РЕР'и і чому новий закон про них підняв хвилю критики".

Хто такі PEPs

Politically Exposed Persons (PEPs) є терміном, що використовується в сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. PEPs - це особи, які займають високі державні посади або міжнародні посади, а також їхні близькі родичі.

В Україні до політично значущих осіб належать особи, які займають високі державні посади, це президент, прем’єр-міністр, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво НБУ тощо.

Закон про РЕРs

Нагадаємо, Верховна рада 17 жовтня внесла зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

Закон (проект №9269-д) передбачає створення реєстру політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs) та повернення для них пожиттєвого фінансового моніторингу (замість трьох років, як це було встановлено з початку війни).

Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і мав бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.

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