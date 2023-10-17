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Рада повернула пожиттєвий статус та перевірки політично значущих осіб

Україна, Вівторок 17 жовтня 2023 14:22
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Рада повернула пожиттєвий статус та перевірки політично значущих осіб Фото: Рада ухвалила закон про PEPs (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада внесла зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Документ в цілому підтримали 276 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Ярослава Железняка в Telegram.

"Навіть було сигнальне голосування. Фраза: "Зелена кнопка - це наш шлях до Європейського Союзу" запамʼятається надовго", - написав він.

Рада повернула пожиттєвий статус та перевірки політично значущих осібhttps://t.me/yzheleznyak/

Закон (проект №9269-д) передбачає створення реєстру політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs) та повернення для них пожиттєвого фінансового моніторингу (замість трьох років, як це було встановлено з початку війни).

Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і мав бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.

Законом також уточнюються особливості проведення перевірки стосовно таких клієнтів.

Хто такі PEPs

Politically Exposed Persons (PEPs) є терміном, що використовується в сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. PEPs - це особи, які займають високі державні посади або міжнародні посади, а також їхні близькі родичі.

В Україні до політично значущих осіб належать особи, які займають високі державні посади, це президент, прем’єр-міністр, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво НБУ тощо.

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