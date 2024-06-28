UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки

Фото: президент України Володимир Зеленський (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону на сайті Верховної Ради.

Як зазначається у картці документа, сьогодні, 28 червня, його було повернуто до парламенту з підписом президента.

Суть закону

 

Закон про перезавантаження БЕБ є частиною зобов’язань України у рамках програми з МВФ.

Ці зобов'язання передбачають запровадження прозорого процесу відбору керівництва та співробітників БЕБ та посилення вимоги до відбіркової комісії. Також серед вимог - введення контрактної системи для працівників і запровадження атестації персоналу.

Верховна рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ 20 червня.

Він передбачає незалежний відбір нового голови БЕБ, обовʼязкову переатестацію співробітників бюро. Визначальний голос при відборі та переатестації матимуть міжнародні партнери.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийБюро економічної безпеки