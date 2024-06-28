Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки

Закон про перезавантаження БЕБ є частиною зобов’язань України у рамках програми з МВФ.

Ці зобов'язання передбачають запровадження прозорого процесу відбору керівництва та співробітників БЕБ та посилення вимоги до відбіркової комісії. Також серед вимог - введення контрактної системи для працівників і запровадження атестації персоналу.

Верховна рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ 20 червня.

Він передбачає незалежний відбір нового голови БЕБ, обовʼязкову переатестацію співробітників бюро. Визначальний голос при відборі та переатестації матимуть міжнародні партнери.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.