Зеленский подписал закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности

Закон о перезагрузке БЭБ является частью обязательств Украины в рамках программы с МВФ.

Эти обязательства предусматривают введение прозрачного процесса отбора руководства и сотрудников БЭБ, а также ужесточение требований к отборочной комиссии. Кроме того, среди требований – введение контрактной системы для работников и введение аттестации персонала.

Верховная рада приняла закон о перезагрузке БЭБ 20 июня.

Он предусматривает независимый отбор нового главы БЭБ, обязательную переаттестацию сотрудников бюро. Определяющий голос при отборе и переаттестации будут иметь международные партнеры.

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