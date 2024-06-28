RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский подписал закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной Рады.

Как отмечается в карточке документа, сегодня, 28 июня, он был возвращен в парламент с подписью президента.

Суть закона

 

Закон о перезагрузке БЭБ является частью обязательств Украины в рамках программы с МВФ.

Эти обязательства предусматривают введение прозрачного процесса отбора руководства и сотрудников БЭБ, а также ужесточение требований к отборочной комиссии. Кроме того, среди требований – введение контрактной системы для работников и введение аттестации персонала.

Верховная рада приняла закон о перезагрузке БЭБ 20 июня.

Он предусматривает независимый отбор нового главы БЭБ, обязательную переаттестацию сотрудников бюро. Определяющий голос при отборе и переаттестации будут иметь международные партнеры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийБюро экономической безопасности