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Зеленський підписав закон про обмеження ставок за мікрокредитами: не більше 1% на день

Україна, П'ятниця 22 грудня 2023 09:31
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Зеленський підписав закон про обмеження ставок за мікрокредитами: не більше 1% на день Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо додаткового регулювання ринку споживчих кредитів в Україні. Ставка по мікрокредиту не повинна перевищувати 1% на день, що є істотно нижчим, ніж середня ставка сьогодні (2,5%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №9422 на сайті Ради.

Що зміниться

Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, необхідність трансформації ринку небанківських послуг, насамперед у сегменті мікрокредитування, назріла вже давно.

Як зазначив Пишний, ситуація зміниться, адже ухвалений закон має такі нововведення:

  • Запроваджує граничну вартість кредиту. Тобто будуть встановлені граничні розміри процентних ставок - не більше 1% на день. "Ми дійдемо до цього показника поетапно упродовж 8 місяців: перші 4 місяці ставка 2,5%, наступні 4 місяці - 1,5%, а далі - не більше 1%. Сьогодні ці цифри нічим не обмежені і іноді сягають тисяч відсотків річних", - зазначив Пишний.
  • Дасть можливість НБУ встановлювати мінімальні вимоги до перевірки кредитоспроможності позичальника з боку фінансових компаній, що дозволить якісно зменшити боргове навантаження на одного позичальника. Тому "нічні кредити за 1 хвилину" залишаться в минулому.
  • Забороняє кредитору в односторонньому порядку автоматично продовжувати строк користування кредитом. "Адже споживач через неуважність може не знати, що вже пішов, так би мовити, на наступне коло, а кредитор не спішить про це повідомляти. Усі платежі мають бути озвучені споживачеві", - пояснив голова НБУ.
  • А також закон передбачає додаткові штрафні санкції за порушення встановлених вимог. "Обійти вимоги закону нікому не вдасться", - додав Пишний.

Закон про мікрокредити

Верховна рада 22 листопада ухвалила закон про додаткове регулювання ринку споживчих кредитів в Україні. Закон запроваджує показник "денна відсоткова ставка за споживчим кредитом", який не може перевищувати 1% на день від загального розміру кредиту; ставка включає всі витрати позичальника за кредитом.

Проблема мікрокредитів

Раніше в НБУ заявили, що фінансові компанії, які займаються мікрокредитуванням, свідомо обирають бізнес-модель надання своїх послуг уразливим верствам населення, які часто не усвідомлюють наслідків своїх дій.

У НБУ повідомили, що ставки за мікрокредитами фінансових компаній у середньому становлять 1500% річних. У НБУ пропонували обмежити ставки рівнем 0,8% на день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5%.

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