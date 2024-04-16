Зеленський підписав закон про мобілізацію: коли набуде чинності

Вранці, 16 квітня, законопроєкт про було направлено на підпис президенту. А вже о 15:43 Зеленський підписав його.

Відповідно до правил, через місяць після підписання президентом закон набуде чинності.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила відповідний законопроєкт у другому читанні 11 квітня. Однак у цьому документі було виключено норму про демобілізацію.

Що передбачає закон про мобілізацію

Відповідно до нового документа замість строкової служби буде введено базову військову службу терміном 5 місяців у мирний час та 3 місяці у воєнний час. Українці віком до 24 років зможуть обирати рік та період проходження базової служби.

Військова підготовка в Україні

Також буде запроваджено базову загальновійськову підготовка. З 2025 року вона стане елементом навчання у навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності.

Для того, щоб оновити дані не потрібно буде йти в ТЦК. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або у ЦНАПі. Ті громадяни, які перебувають на військовому обліку, зможуть добровільно створити особистий електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста.

Чи буде демобілізація

У законі залишили норму про право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу).

Визнані обмежено придатними мають повторно прийти ВЛК.

Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.

Ті, хто отримав II - III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби.

Послуги за кордоном для чоловіків

Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.

Обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби. Однак є вийнятки.

Перевірка документів представниками ТЦК

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.

Необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ. Потрібно на період мобілізації усім громадянам віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку (чи зняті з нього).

Детальніше про ключові зміни та про те, що передбачає закон - читайте в матеріалі РБК-Україна "Відстрочка, виплати військовим та покарання для ухилянтів. Яким буде новий закон про мобілізацію".

Також в окремому матеріалі РБК-Україна писало про те, як з мобілізаційного законопроєкту прибрали демобілізацію і що це означає - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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