Зеленський підписав закон, який дозволяє направити підрозділів ЗСУ до інших держав

"У період воєнного стану з’єднання, військові частини та підрозділи ЗСУ можуть направлятися за кордон для забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету й територіальної цілісності України, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН", - сказано у законі.

Варто зауважити, що закон був доопрацьований з урахуванням пропозицій президента України. Це допрацювання уточнюють процедуру ухвалення рішень про направлення підрозділів ЗСУ за кордон, деталізують порядок їх перебування за межами держави та забезпечують відповідність акту нормам міжнародного права.

Нагадаємо, на початку січня на сайті Верховної Ради було зареєстровано законопроект №12378 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану.