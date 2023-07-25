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Зеленський підписав закон про Е-марки акцизного податку на сигарети та алкоголь: що зміниться

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Україна, Вівторок 25 липня 2023 10:43
Зеленський підписав закон про Е-марки акцизного податку на сигарети та алкоголь: що зміниться Фото: Е-марки акцизного податку на сигарети та алкоголь запровадять з 1 січня 2026 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №8287 на сайті Ради.

Передбачається, що закон переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет до електронного формату та спростить його.

Головне про закон

1) Е-марка надасть можливість:

  • відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;
  • контролювати повноту та своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;
  • кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити законність походження товару.

2) створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб'єктами господарювання:

  • обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде у минуле;
  • система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.

Сигарети в Україні

За даними КМІС, поширеність куріння з початком повномасштабної війни зазнала деяких суттєвих змін. Так, 42,3% відповіли, що війна ніяк не позначилася на інтенсивності їх споживання тютюну чи нікотину; 40,2% відзначили, що стали вживати трохи більше чи набагато більше тютюну чи нікотину; 12,6% повідомили, що стали споживати менше чи значно менше.

За даними аудиторської компанії KPMG, Україна є другим за величиною ринком у Європі за рівнем нелегальної торгівлі сигаретами, поступаючись лише Франції. Згідно зі звітом, у 2022 році рівень нелегальної торгівлі сигаретами в Україні оцінювався в 19,9%, а збитки бюджету склали 636 млн євро.

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