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Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік для жінок

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Київ, П'ятниця 21 жовтня 2022 20:29
Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік для жінок Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про постановку жінок на військовий облік у добровільному порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

За даними парламенту, відповідний закон було повернено з підписом голови української держави у п'ятницю, 21 жовтня.

Зазначимо, що закон про добровільний військовий облік жінок було прийнято Верховною радою 7 жовтня. Згідно з документом, українки, які мають спеціальність чи професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, можуть бути взяті на військовий облік за власним бажанням.

При цьому жінки, які мають спеціальність та/або професію, суміжну з медичною діяльністю, повинні обов'язково стати на облік військовозобов'язаних.

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