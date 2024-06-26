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Зеленський підписав закон про англійську мову

Київ, Середа 26 червня 2024 15:43
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Зеленський підписав закон про англійську мову Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент Володимир Зеленський підписав закон №9432 про функціонування англійської мови в Україні, який на початку червня ухвалила Рада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

Згідно з даними на сайті парламенту, закон сьогодні, 26 червня, повернули до Ради з підписом глави держави.

Що передбачає закон

Нагадаємо, законопроект про функціонування англійської мови президент України Володимир Зеленський вніс до Ради трохи менше року тому. Парламент ухвалив ініціативу глави держави у другому читанні лише 4 червня цього року.

Документом пропонується, щоб англійська мова набула статусу однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Також, згідно із законом, тепер в Україні чиновники, військовослужбовці офіцерського складу, які служать за контрактом, поліцейські середнього та вищого складу і не тільки мають знати англійську мову.

Знання перевірятимуть на безкоштовному екзамені, організацією якого займеться Міністерство освіти та науки.

Більш детально про закон - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський
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