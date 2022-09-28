Зеленський підписав закон про акцизи: які будуть ставки на бензин, дизель та автогаз

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про часткове повернення акцизів на бензин, дизельне паливо та автогаз, скасованих навесні 2022 року. Додатковий податок становитиме 3,5-4 гривень за літр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону 7668-д.

Раніше Верховна рада підтримала пропозицію уряду України та частково повернула акцизи на пальне: для бензину, дизеля та біопалива - 100 євро за 1000 літрів, для газу - 52 євро за 1000 літрів. При цьому встановлено пільги для палива на потреби Міністерства оборони. Для військових акциз становитиме 0 євро за 1000 літрів. Така норма діятиме на період воєнного стану в Україні.