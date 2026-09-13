Зеленський підписав указ про санкції проти ексречниці Юлії Мендель

В Україні ввели в дію рішення РНБО про санкції проти десяти фізичних осіб. Серед них - колишня пресекретарка президента Юлія Мендель та дев'ять громадян Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №901/2026, оприлюднений на сайті Офісу президента.
Президент підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 13 вересня про застосування персональних санкцій.
Обмеження запровадили за пропозицією Служби безпеки України - вони діятимуть строком на десять років, а частина з них (зокрема позбавлення держнагород) - безстроково.
До більшості фігурантів застосували повний перелік обмежень: блокування активів, заборону торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів, заборону в'їзду в Україну та інші заходи, передбачені Законом "Про санкції".
Єдиною громадянкою України в списку стала Юлія Мендель - колишня пресекретарка президента Зеленського. Окрім стандартних обмежень, щодо неї передбачили й окремий захід - обмеження доступу з території України до її сторінок у соцмережах Instagram, X та Facebook.
Решта дев'ять фігурантів - громадяни Російської Федерації.
Серед них Світлана Ларіна, Ізабелла Ліберман, Діана Малик, Олександр Мінєєв, Олексій Плотников, Олег Резепкін, Марія Румянцева, Софія Самбулова та Євген Стрункін.
Нагадаємо, Юлія Мендель обіймала посаду пресекретарки президента Володимира Зеленського з червня 2019-го по липень 2021 року. Після відставки вона працювала колумністкою та коментувала українську політику для іноземних медіа.
Цьогоріч Мендель опинилася в центрі скандалу після інтерв'ю Такеру Карлсону, у якому різко висловилася про Зеленського, назвавши його "емоційно некерованим"