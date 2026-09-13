Зеленський підписав указ про санкції проти ексречниці Юлії Мендель

Президент підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 13 вересня про застосування персональних санкцій.

Обмеження запровадили за пропозицією Служби безпеки України - вони діятимуть строком на десять років, а частина з них (зокрема позбавлення держнагород) - безстроково.

До більшості фігурантів застосували повний перелік обмежень: блокування активів, заборону торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів, заборону в'їзду в Україну та інші заходи, передбачені Законом "Про санкції".

Хто потрапив у список

Єдиною громадянкою України в списку стала Юлія Мендель - колишня пресекретарка президента Зеленського. Окрім стандартних обмежень, щодо неї передбачили й окремий захід - обмеження доступу з території України до її сторінок у соцмережах Instagram, X та Facebook.

Решта дев'ять фігурантів - громадяни Російської Федерації.

Серед них Світлана Ларіна, Ізабелла Ліберман, Діана Малик, Олександр Мінєєв, Олексій Плотников, Олег Резепкін, Марія Румянцева, Софія Самбулова та Євген Стрункін.