Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК

Президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
Як вказано в указі, Кабмін має розробити план про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Його необхідно буде подати на розгляд до Верховної Ради внесення
Також впродовж 3 місяців перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям - усі необґрунтовані рішення переглянуть.
В указі вказано, що за два тижні буде створений план цифровізації процесів МСЕК. А протягом тижня буде проведено аудит пенсійних виплат по інвалідності для держслужбовців.
Окрім цього буде переглянуто механізм нарахувань пенсій для посадових осіб, щоб зробити систему прозорішою.
Нагадаємо, що керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу спіймали на корупційній схемі. Також під час перевірок МСЕК стало відомо, що за схемою Крупи інвалідність оформили близько 50 прокурорів Хмельницької області.
Згодом в Україні відбулась низка подібних викриттів - зокрема, у керівниці Миколаївської МСЕК знайшли 450 тисяч доларів.
Сьогодні ж Зеленський провів засідання РНБО. Воно стосувалось ситуації зі скандалами у МСЕК. За його результатами було генеральний прокурор Андрій Костін пішов з посади.
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