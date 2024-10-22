Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК

Президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Как указано в указе, Кабмин должен разработать план ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года. Его необходимо будет подать на рассмотрение в Верховную Раду
Также в течение 3 месяцев будут проверять решение МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам - все необоснованные решения будут пересмотрены.
В указе указано, что через две недели будет создан план цифровизации процессов МСЭК. А в течение недели будет проведен аудит пенсионных выплат по инвалидности для госслужащих.
Кроме того, будет пересмотрен механизм начислений пенсий для должностных лиц, чтобы сделать систему более прозрачной.
Напомним, что руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу поймали на коррупционной схеме. Также в ходе проверок МСЭК стало известно, что по схеме Крупы инвалидность оформили около 50 прокуроров Хмельницкой области.
Впоследствии в Украине состоялся ряд подобных разоблачений - в частности, у руководительницы Николаевской МСЭК нашли 450 тысяч долларов.
Сегодня же Зеленский провел заседание СНБО. Оно касалось ситуации со скандалами в МСЭК. По его результатам было генеральный прокурор Андрей Костин ушел с должности.
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