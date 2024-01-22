Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время поздравления с Днем соборности.

"Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории", - сказал он.

Как отметил Зеленский, для этого он написал соответствующий указ. "Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего", – добавил президент.

В то же время, текст документа на сайте президента пока отсутствует.

Украинцы на территории Российской империи

Украинцы заселяли регионы Российской империи с давних времен. В XVI-XVII веках они активно населяли Слобожанщину, Донщину и Кубань. В XVIII-XIX веках украинцы переселялись на свободные земли в Сибирь и на Дальний Восток. Украинцы основали такие города как Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог и другие.

Больше украинцев проживало на Кубани. По переписи населения 1897, на Кубани проживало 1,1 миллиона украинцев, что составляло около 40% населения края. Украинцы составляли основную часть населения Кубани, а также являлись крупнейшей национальной группой в городах края.

В этих Курской, Белгородской и Орловской губерниях украинцы составляли значительную часть населения, а в некоторых районах даже большинство.

На Дальнем Востоке украинцы также были одной из самых больших национальных групп. Украинцы проживали преимущественно в Приморском крае, а также в Амурской и Иркутской губерниях.

Согласно переписи населения СССР в 1926 году, на территории России проживало 7,92 миллиона украинцев, что составило 7,4% от общего количества населения России. Перепись 1926 года не была точной, поскольку некоторые украинцы могли зарегистрироваться как русские.