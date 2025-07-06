ua en ru
Нд, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський підписав новий особливий санкційний пакет проти РФ

Україна, Неділя 06 липня 2025 16:13
UA EN RU
Зеленський підписав новий особливий санкційний пакет проти РФ Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Новий санкційний пакет України спрямований на блокування фінансових схем Росії, зокрема через криптовалюти. До списку обмежень увійшли 60 компаній і понад 70 громадян РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Щойно підписав новий санкційний пакет - це особливі санкції, які б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних. Санкції за поданням Національного банку України", - пояснив президент.

За його словами, даний санкційний пакет був синхронізований з українськими партнерами за ініціативи самої України.

"Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки", - наголосив він.

Водночас Зеленський зазначив, що загалом у сьогоднішньому санкційному пакеті є санкції проти 60 юридичних осіб.

"По кожній будемо працювати з нашими партнерами, щоб об’єднати санкції - наші та європейські, наші та інших значимих юрисдикцій світу", - додав він.

Також у пакеті, за даними президента, 73 фізичні особи, усі - громадяни Росії.

"По них санкції також будемо синхронізовувати. Це робота непроста: санкційні правила різняться у світі, але мета в нас у всіх спільна - примушувати Росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють Росію майбутнього й мають значно ускладнити повсякденність російської системи", - пояснив глава України.

Крім цього Зеленський також анонсував, що вже наступного тижня готуються й нові рішення, як українські, так і по синхронізації санкцій Європейського Союзу.

"Всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції. Так само як і наші, українські санкції в Євросоюзі", - пояснив він.

Україна синхронізує санкції з ЄС

Нагадаємо, що лише цього місяця президент Володимир Зеленський увів у дію три рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій і підписав відповідні укази.

Таким чином Україна синхронізувала свої санкції з 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м та 14-м санкційними пакетами ЄС.

Відзначимо, що незадовго Зеленський видав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з міжнародними партнерами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Санкції проти Росії
Новини
Росія б'є по ТЦК: у ЗСУ пояснили мету ворога і чи є загроза нових атак
Росія б'є по ТЦК: у ЗСУ пояснили мету ворога і чи є загроза нових атак
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників