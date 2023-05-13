Зеленський підписав нові пакети санкцій, а РФ втратила позиції під Бахмутом: новини за 12 травня

Детальніше про те, що сталося вчора, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ на Бахмутському напрямку просунулись на 2 км.

Українські військові минулої доби ліквідували ще 750 російських окупантів. Загалом втрати військ РФ у живій силі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну склали вже 197 670 військових.

За даними британської розвідки, у короткостроковій перспективі Росія розглядає крилаті ракети як ключовий потенціал для завдання ударів углиб України, щоб зірвати очікуваний український контрнаступ.

Сили оборони на Таврійському напрямку знищили роту росіян і багато техніки.

Допомагали РФ контролювати "Запоріжсталь". Зеленський ввів санкції проти нових осіб

За словами Володимира Зеленського, сьогодні в Україні санкційний день - він підписав відповідні укази щодо запровадження нових обмежень.

"Перший санкційний пакет - щодо "Запоріжсталі". Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу - 13 фізичних та 28 юридичних, - за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський затвердив санкції проти екснардепа Деркача.

Росіяни втрачають позиції під Бахмутом

Так, російські окупанти продовжують спроби захопити українське місто Бахмут, Донецької області. Також на сході продовжують точитися запеклі бої. Попри це наші захисники змогли просунутись на 2 кілометри на Бахмутському напрямку.

Спецпредставник Китаю їде в Україну та РФ для просування "мирних перемовин"

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило, що його спеціальний представник у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію з понеділка, 15 травня.

Як пояснили у китайському відомстві, турне спецпредставника спрямоване на "зусилля щодо сприяння мирним переговорам".

ЄС готовий взаємодіяти з Китаєм щодо війни в України

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у листі міністрам закордонних справ країн ЄС наголосив, що Брюссель остерігається Китаю, але готовий співпрацювати з ним для урегулювання війни в України.

"Питання Китаю набагато складніше, ніж питання Росії. Ясно, що амбіції Китаю полягають у побудові нового світового порядку з Китаєм у його центрі... Поразка Росії в Україні не зіб'є з курсу Китаю. Китаю вдасться скористатися цим геополітичною перевагою", - зазначив Боррель.

Зеленський провів нове засідання Ставки

Президент України зазначив, що генерали Олександр Сирський та Олександр Тарнавський доповіли про ситуацію на фронті. Також були доповіді від Залужного, Резнікова та міністра стратпрому Камишіна.

За словами глави держави, українські бійці зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках.

Глава МАГАТЕ планує представити угоду щодо Запорізької АЕС цього місяця, - Reuters

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже кілька місяців намагається домогтися угоди, щоб знизити ризик катастрофічної ядерної аварії внаслідок воєнних дій, таких як обстріл електростанції, яка вже понад рік окупована Росією.

Дипломати повідомили, що Гроссі викладе так звані "принципи" щодо захисту ЗАЕС, які на той час мають отримати підтримку Росії та України. Деякі з них уже давно відомі, наприклад, заборона на ведення вогню по станції або з її території.