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Зеленський підписав низку законів, які стосуються військових

Україна, Субота 24 серпня 2024 11:19
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Зеленський підписав низку законів, які стосуються військових Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський у суботу, 24 серпня, підписав низку законів, які стосуються військових, зокрема, про статус українських бійців, які воюють на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Як повідомив нардеп, Зеленський підписав закон №11483, який урегульовує статус військових, які воюють на території Росії. Він стосується соцзахисту українських воїнів, які беруть участь у бойових діях, зокрема, у Курській області.

Також президент підписав закон №9585. Згідно з документом закріпляються можливості реалізації прав іноземців та осіб без громадянства, які захищають територіальну цілісність України, та членів їх сімей на отримання посвідок на тимчасове проживання, дозволів на імміграцію або набуття громадянства України.

Окрім того, глава держави підписав закон №9538 про вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Закон про статус військових, які воюють у РФ

Нагадаємо,15 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, згідно з яким військові, які беруть участь в операції на території РФ, зокрема у Курській області, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.

Вже 19 серпня Комітет з нацбезпеки підтримав цей законопроект.

Перед цим президент заявив, що Верховній Раді необхідно ухвалити оборонний законодавчий пакет. Він передбачає рішення, які допоможуть українським воїнам та всьому суспільству.

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