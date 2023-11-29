Зеленський підписав бюджет-2024, а дружину Буданова отруїли: новини за 28 листопада

Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. А дружину начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова отруїли важкими металами.

Війна Росії проти України: останні новини

Путін направить на військові витрати третину бюджету - рекорд після розпаду СРСР

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2024 - 2026 роки. Згідно з яким влада РФ вперше з радянських часів має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

Дружину Буданова отруїли

Як повідомили РБК-Україна джерела, дружину начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова отруїли важкими металами.

Наразі Маріанна Буданова перебуває у лікарні.

Хто така Маріанна Буданова: маловідомі факти з життя дружини начальника ГУР

Стало відомо, що дружину очільника ГУР Кирила Буданова Маріанну отруїли тяжкими металами. Жінка перебуває в лікарні та вже завершує свій курс лікування.

На тлі цієї новини РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало усе, що відомо про Маріанну Буданову. Про дружину головного розвідника країни - читайте в матеріалі.

Отруєння дружини Буданова підтвердили в ГУР: що відомо про замах

Представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов в коментарі РБК-Україна підтвердив інформацію про отруєння дружини начальника ГУР Кирила Буданова.

Разом з тим джерела видання у правоохоронних органах дізналися, чи надходила до поліції заява щодо отруєння Маріанни Буданової. Все, що відомо на цю мить про замах - читайте в матеріалі.

Коломойському продовжили арешт

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Він залишиться у СІЗО ще на два місяці.

Зеленський підписав закон про держбюджет на 2024 рік

Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Близько половини видатків піде на оборону.

Зазначимо, що Верховна рада схвалила держбюджет 9 листопада.

Рада ЄС схвалила додаткове фінансування для навчання українських військових

Рада Європейського союзу 28 листопада ухвалила рішення надати додаткове фінансування для навчання військовослужбовців Збройних сил України.

Україна готує "хороші далекобійні речі", які відчують окупанти, - Зеленський

За словами глави держави, він провів 28 листопада нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Вона була оптимістичною.

"Ми готуємо, зокрема, хороші далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу", - розповів Зеленський.

У Харківській області чоловік облив дітей бензином та підпалив: його затримали

У селі Станичне Харківської області п'яний чоловік 28 листопада увечері облив дітей бензином, а згодом спробував їх підпалити. Зловмисника затримали.