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Зеленский подписал бюджет-2024, а жену Буданова отравили: новости за 28 ноября

Среда 29 ноября 2023 08:15
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Зеленский подписал бюджет-2024, а жену Буданова отравили: новости за 28 ноября Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год. А жену начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами.

РБК-Украина собрала главные новости за 28 ноября.

Война России против Украины: последние новости

Путин направит на военные расходы треть бюджета – рекорд после распада СССР

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 – 2026 годы. Согласно которому власти РФ впервые с советских времен намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

Жену Буданова отравили

Как сообщили РБК-Украина источники, жену начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами.

В настоящее время Марианна Буданова находится в больнице.

Кто такая Марианна Буданова: малоизвестные факты из жизни супруги начальника ГУР

Стало известно, что жену главы ГУР Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Женщина находится в больнице и завершает свой курс лечения.

На фоне этой новости РБК-Украина (проект Styler) собрало все, что известно о Мариане Будановой. О жене главного разведчика страны – читайте в материале.

Отравления жены Буданова подтвердили в ГУР: что известно о покушении

Представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина подтвердил информацию об отравлении супруги начальника ГУР Кирилла Буданова.

Вместе с тем источники издания в правоохранительных органах узнали, поступало ли в полицию заявление об отравлении Марианны Будановой. Все, что известно на этот момент о покушении – читайте в материале.

Коломойскому продлили арест

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского. Он останется в СИЗО еще на два месяца.

Зеленский подписал закон о госбюджете на 2024 год

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год. Около половины расходов уйдет на оборону.

Отметим, что Верховная рада одобрила госбюджет 9 ноября.

Совет ЕС одобрил дополнительное финансирование для обучения украинских военных

Совет Европейского союза 28 ноября принял решение предоставить дополнительное финансирование для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Украина готовит "хорошие дальнобойные вещи", которые почувствуют оккупанты, - Зеленский

По словам главы государства, он провел 28 ноября совещание с министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным. Она была оптимистичной.

"Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу", - рассказал Зеленский.

В Харьковской области мужчина облил детей бензином и поджег: его задержали

В селе Станичное Харьковской области пьяный мужчина 28 ноября вечером облил детей бензином, а затем попытался их поджечь. Злоумышленник был задержан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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