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Зеленський: під завалами в Полтаві є люди, робимо все для порятунку

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдарила по навчальному центру у Полтаві двома балістичними ракетами. Під завалами все ще є люди.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, він вже отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За попередніми даними, росіяни використали дві балістичні ракети

"На жаль, багато загиблих. Відомо, що під завалами зруйнованої будівлі є люди. Робиться все, щоб урятувати якнайбільше життів. За наявною зараз інформацією, цей російський удар убив 51 людину", - розповів Зеленський.

Президент зауважив, що правоохоронні органи та Міністерство оборони України з’ясовують усі обставини цієї трагедії.

"Сигнал повітряної тривоги був. Усе інше - кожну деталь - мають встановити й перевірити під час розслідування", - підкреслив він.

Що передувало

Вранці вівторка, 3 вересня, російська армія завдала удару по навчальному центру у місті Полтава. В результаті атаки було частково зруйновано Інститут зв'язку у місті. Востаннє було відомо про 271 постраждалого та понад 50 загиблих внаслідок атаки.

Всі деталі трагедії в Полтаві - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийПолтаваВійна в Україні