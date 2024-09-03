Зеленский: под завалами в Полтаве есть люди, делаем все для спасения

По словам Зеленского, он уже получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве. По предварительным данным, россияне использовали две баллистические ракеты.

"К сожалению, много погибших. Известно, что под завалами разрушенного здания есть люди. Делается все, чтобы спасти больше жизней. По имеющейся сейчас информации, этот российский удар убил 51 человека", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что правоохранительные органы и Министерство обороны Украины выясняют все обстоятельства этой трагедии.

"Сигнал воздушной тревоги был. Все остальное – каждую деталь – должны установить и проверить во время расследования", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Утром вторника, 3 сентября, российская армия нанесла удар по учебному центру в городе Полтава. В результате атаки был частично разрушен Институт связи в городе. В последний раз было известно о 271 пострадавшем и более 50 погибших в результате атаки.

Все детали трагедии в Полтаве - в материале РБК-Украина.

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