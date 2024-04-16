Зеленський: під час атаки на Трипільську ТЕС закінчились ракети, які захищали її

Як розповів президент, під час масованої атаки, 11 квітня, терористи запустили проти Трипільської станції 11 ракет. Нашим воїнам вдалось збити 7 з них.

"4 знищило Трипілля. Чому? Тому що було ракет 0 у нас. У нас закінчилися всі ракети, які захищали Трипілля", - пояснив Зеленський.

Трипільська ТЕС

11 квітня російські війська влаштували черговий масований обстріл проти України. Ворог застосував дрони, ракети, а також "Кинджали". Під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти у чотирьох областях України.

Під час атаки було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області. Станція найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області.