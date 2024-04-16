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Зеленський: під час атаки на Трипільську ТЕС закінчились ракети, які захищали її

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російській Федерації вдалось знищити Трипільську ТЕС лише тому, що під час відбиття атаки закінчились ракети, які захищали Трипілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час інтерв'ю PBS NewsHour.

Як розповів президент, під час масованої атаки, 11 квітня, терористи запустили проти Трипільської станції 11 ракет. Нашим воїнам вдалось збити 7 з них. 

"4 знищило Трипілля. Чому? Тому що було ракет 0 у нас. У нас закінчилися всі ракети, які захищали Трипілля", - пояснив Зеленський. 

Трипільська ТЕС 

11 квітня російські війська влаштували черговий масований обстріл проти України. Ворог застосував дрони, ракети, а також "Кинджали". Під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти у чотирьох областях України.

Під час атаки було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області. Станція найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області. 

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяТрипільська ТЕС