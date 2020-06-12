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Зеленский может перейти на особый режим работы из-за болезни жены

Новости » Коронавирус     12.06.2020 - 20:10
Зеленский может перейти на особый режим работы из-за болезни жены
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

У жены Зеленского сегодня подтвердили коронавирус

Президент Владимир Зеленский может перейти на особый режим работы из-за инфицирования коронавирусом его жены. Такой режим предусмотрен постановлением правительства.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Ляшко, если врачи будут рекомендовать, глава государства может перейти на особый вид работы.

"Вопрос самоизоляции прописан в постановлении Кабмина. Эпидемиологи могут прописать определенный режим работы ... как можно, придерживаясь норм, продолжать работу и выполнять свои обязанности", - пояснил он.

Напомним, сегодня у первой леди Елены Зеленской подтвердили заражение коронавирусом, у президента и их детей инфекции не обнаружили.

Супруга президента рассказала, что после обнаружения болезни ее изолировали от семьи.

Ранее президент Зеленский рассказал журналистам, что хотел заболеть коронавирусом и самоизолироваться на Банковой, чтобы показать украинцам, что это не страшно.

Добавим, в апреле президенту Зеленскому делали тест на коронавирус.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийОлег ЛяшкоЕлена ЗеленскаяКоронавирус
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