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Зеленський може перейти на особливий режим роботи через хворобу дружини

Новини » Коронавірус     12.06.2020 - 20:10
Зеленський може перейти на особливий режим роботи через хворобу дружини
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У дружини Зеленського сьогодні підтвердили коронавірус

Президент Володимир Зеленський може перейти на особливий режим роботи через інфікування коронавірусом його дружини. Такий режим передбачено постановою уряду.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Ляшка, якщо лікарі будуть рекомендувати, глава держави може перейти на особливий вид роботи.

"Питання самоізоляції прописане у постанові Кабміну. Епідеміологи можуть прописати певний режим роботи ... як можна, дотримуючись норм, продовжувати роботу і виконувати свої обов'язки", - пояснив він.

Нагадаємо, сьогодні у першої леді Олени Зеленської підтвердили зараження коронавірусом, у президента та їх дітей інфекції не виявили.

Дружина президента розповіла, що після виявлення хвороби її ізолювали від родини.

Раніше президент Зеленський розповів журналістам, що хотів захворіти на коронавірус та самоізолюватися на Банковій, щоб показати українцям, що це не страшно.

Додамо, у квітні президенту Зеленському робили тест на коронавірус.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Володимир ЗеленськийОлег ЛяшкоЕлена ЗеленскаяКоронавірус
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