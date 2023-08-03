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Зеленський про перевірку воєнкомів: виявилося багато огидних зловживань

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Під час перевірки українських територіальних центрів комплектування та соцпідтримки правоохоронці виявляють багато зловживань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Були сьогодні звіти керівника Служби безпеки України Василя Малюка та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Зокрема, одне з питань - перевірка воєнкомів. Поговорили детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних ", - розповів глава держави.

За його словами, всі факти, які виявили правоохоронці, представлять суспільству та розслідуватимуть у рамках кримінальних проваджень.

Він підкреслив, що виведення таких перевірок є очевидним - у системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України.

"У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив честь і не втратив Україну. Дякую їм", - додав Зеленський.

Скандали з воєнкомами

Нагадаємо, останні кілька тижнів в Україні стали резонансними скандали за участю начальників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Зокрема у воєнкома Одеської області виявили дорогу нерухомість в Іспанії, а також люксові автомобілі.

При цьому нещодавно правоохоронці встановили, що воєнком Дніпропетровської області міг незаконно збагатитися. В нього також знайшли дороге майно.

Більш детально про скандали з воєнкомами читайте у матеріалі РБК-Україна.

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