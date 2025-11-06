UA

Зеленський переніс День Десантно-штурмових військ: яка нова дата

Фото: День Десантно-штурмових військ відзначатимуть 8 листопада (facebook.com/uaairborne)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні День Десантно-штурмових військ ЗСУ відтепер відзначатимуть 8 листопада. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДШВ.

"Маємо честь повідомити, що відтепер відзначаємо наше свято 8 листопада - як і має бути за Новоюліанським календарем", - повідомили у ДШВ.

Дата встановлена згідно з указом президента № 817/2025 від 4 листопада.

"Установити в Україні День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, який відзначати щороку 8 листопада", - йдеться в указі.

Раніше це свято відзначали 21 листопада.

Як пояснили у ДШВ, "8 листопада, Свято всіх ангелів Божих на чолі з Архангелом Михаїлом, невипадково є Днем ДШВ ЗСУ".

Святий Михаїл - старший воєначальник небесного воїнства і покровитель військових на землі. За церковними переказами, саме він очолив усіх добрих ангелів, щоб боротися з силами, які повстали проти Бога, і переміг їх.

"Ми ж - продовжуємо боротьбу з уособленим злом, і даємо йому відсіч по всій лінії фронту: від Сумщини до Донеччини, від Донеччини до Запоріжжя і Херсонщини. Ми першими приймаємо бій і першими звільняємо українські землі. Успішно виконуємо найважчі із задач, гартуємося в них і гуртуємося разом зі своїми", - зазначили у ДШВ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення нового професійного свята - Дня військ радіоелектронної боротьби. Він відзначатиметься щороку 12 вересня.

