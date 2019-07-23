Зеленский переназначил Демченко советником президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил и переназначил Руслана Демченко на должность советника президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Соответствующие указы были обнародованы 23 июля.

Сначала Владимир Зеленский подписал указ №547/2019 "Об освобождении Руслана Демченко с должности советника президента Украины", а впоследствии - о его назначении.

"Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины", - говорится в указе №548/2019.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 23 сентября 2014 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Руслана Демченко своим советником.

Отметим, Руслан Демченко - украинский дипломат, родился 15 июля 1965 года в Киеве. В 1989 окончил Киевский государственный университет им. Шевченко, специалист по международным отношениям, референт-переводчик английского. С 23 февраля 2014 по 27 февраля 2014 Руслан Демченко работал на должности исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины.