Зеленський перепризначив Демченко радником президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив і перепризначив Руслана Демченка на посаду радника президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу глави держави.

Відповідні укази були оприлюднені 23 липня.

Спочатку Володимир Зеленський підписав указ №547/2019 "Про звільнення Руслана Демченка з посади радника президента України", а згодом - про його призначення.

"Призначити Демченка Руслана Михайловича радником президента України", - йдеться в указі №548/2019.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 вересня 2014 року п'ятий президент України Петро Порошенко призначив Руслана Демченка своїм радником.

Зазначимо, Руслан Демченко - український дипломат, народився 15 липня 1965 року в Києві. У 1989 закінчив Київський державний університет ім. Шевченка, спеціаліст з міжнародних відносин, референт-перекладач англійської. З 23 лютого 2014 по 27 лютого 2014 Руслан Демченко працював на посаді виконуючого обов'язки міністра закордонних справ України.