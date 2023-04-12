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Зеленський: переможемо, зокрема, завдяки й українським ракетам

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Україна, Середа 12 квітня 2023 23:15
Зеленський: переможемо, зокрема, завдяки й українським ракетам Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рівень інтеграції України до міжнародних відносин дасть змогу нашій державі брати участь в освоєнні космічного простору нарівні з передовими державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні в нашій країні традиційно відзначається День працівників ракетно-космічної галузі. Тієї галузі, яка завжди робила славу Україні. І я впевнений, що робитиме. Дякую всім, хто зберіг цей наш потенціал", - сказав Зеленський.

За його словами, "наш теперішній рівень інтеграції до міжнародних відносин, наш рівень сили - і держави, і суспільства, на який Україна заслуговує, рівень наших людей - усе це дасть Україні змогу брати участь в освоєнні космічного простору нарівні з передовими державами, а нашому бізнесу - нарівні з передовими компаніями".

"Але спочатку - переможемо! Зокрема, завдяки й українським ракетам", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна розробила та застосувала в бою керовану артилерійську ракету з більшою дальністю дії та важчою боєголовкою, ніж хвалені боєприпаси керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS), наданих США та союзниками.

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Зеленський: переможемо, зокрема, завдяки й українським ракетам
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