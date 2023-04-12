Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня в нашей стране традиционно отмечается День работников ракетно-космической отрасли. Той отрасли, которой всегда славилась Украина. И я уверен, что будет делать. Спасибо всем, кто сохранил этот наш потенциал", - сказал Зеленский.

По его словам, "наш нынешний уровень интеграции в международные отношения, наш уровень силы - и государства, и общества, которого Украина заслуживает, уровень наших людей - все это позволит Украине участвовать в освоении космического пространства наравне с передовыми государствами, а нашему бизнесу - наравне с передовыми компаниями".

"Но сначала - победим! В частности, благодаря и украинским ракетам", - подчеркнул президент.