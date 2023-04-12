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Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам

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Украина, Среда 12 апреля 2023 23:15
Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Уровень интеграции Украины в международные отношения позволит нашему государству участвовать в освоении космического пространства наравне с передовыми государствами.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня в нашей стране традиционно отмечается День работников ракетно-космической отрасли. Той отрасли, которой всегда славилась Украина. И я уверен, что будет делать. Спасибо всем, кто сохранил этот наш потенциал", - сказал Зеленский.

По его словам, "наш нынешний уровень интеграции в международные отношения, наш уровень силы - и государства, и общества, которого Украина заслуживает, уровень наших людей - все это позволит Украине участвовать в освоении космического пространства наравне с передовыми государствами, а нашему бизнесу - наравне с передовыми компаниями".

"Но сначала - победим! В частности, благодаря и украинским ракетам", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина разработала и применила в бою управляемую артиллерийскую ракету с большей дальностью действия и более тяжелой боеголовкой, чем хваленые боеприпасы управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS), предоставленных США и союзниками.

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