Зеленський: перемога має бути такою, щоб спроби РФ повернутися не йшли далі хворої фантазії

Перемога України у війні має бути такою, щоб будь-які спроби Росії повернутися на нашу територію не йшли далі хворої фантазії тих, хто виношує подібні плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Ми не віримо, що Росія не захоче повернутися з агресією навіть після того, як ми виженемо окупантів з усієї нашої землі. Але перемога України може і має бути такою, щоб будь-які спроби ворога повернутися не йшли далі хворої фантазії тих божевільних, що виношують подібні плани", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "саме наша державність - це наша відповідь на потребу в безпеці та мирі для України".

День Державності України

Сьогодні, 28 липня, українці вдруге відзначають День Державності.

Свято започаткував президент Володимир Зеленський під час урочистих заходів до 30-ї річниці Незалежності України, а вперше його відзначили минулого року.

Визначальною є дата святкування - 28 липня, адже цього дня також відзначається День хрещення Київської Русі, який так само збігається з церковним Днем вшанування пам'яті рівноапостольного Князя Володимира Великого. Саме в цьому співпадінні криється сенс Дня Державності.

Докладніше про те, чим важливий цей день для нашої країни, та що варто знати про дату святкування - читайте в матеріалі РБК-Україна.