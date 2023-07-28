Зеленский: победа должна быть такой, чтобы попытки РФ вернуться не шли дальше больной фантазии

Победа Украины в войне должна быть такой, чтобы любые попытки России вернуться на нашу территорию не шли дальше больной фантазии тех, кто вынашивает подобные планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы не верим, что Россия не захочет вернуться с агрессией даже после того, как мы выгоним оккупантов со всей нашей земли. Но победа Украины может и должна быть такой, чтобы любые попытки врага вернуться не шли дальше больной фантазии тех сумасшедших, что вынашивают подобные планы", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "именно наша государственность - это наш ответ на потребность в безопасности и мире для Украины".

День Государственности Украины

Сегодня, 28 июля, украинцы во второй раз отмечают День Государственности.

Праздник Украинской Государственности установил президент Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий к 30-й годовщине Независимости Украины, а впервые его отметили в прошлом году.

Определяющей дата празднования - 28 июля, ведь в этот день также отмечается День крещения Киевской Руси, который так же совпадает с церковным Днем памяти равноапостольного Князя Владимира Великого. Именно в этом совпадении скрывается смысл Дня Государственности.

Подробнее о том, чем важен этот день для нашей страны, и что следует знать о дате празднования - читайте в материале РБК-Украина.