Зеленский: мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость Украины

"Я давал присягу защищать наше государство, наш суверенитет. Я это делаю. Стратегия очень простая: мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость нашей Украины. Не словами, а действиями", - сказал Зеленский, комментируя введение санкций против некоторых украинских телеканалов Виктора Медведчука.

Президент напомнил, что Украина переживает российскую агрессию, на Донбассе продолжается война и отметил, что при этом ведется серьезная информационная война внутри Украины.

Он подчеркнул, что санкции являются действиями, которые направлены против людей, что пытаются разрушить независимость Украины.