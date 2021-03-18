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Зеленский: мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость Украины

Автор: Андрей Василюк

Украинская власть "перекроет кислород" всем людям, которые разрушают независимость Украины. Санкции против Виктора Медведчука является ответом на попытку подорвать независимость Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

"Я давал присягу защищать наше государство, наш суверенитет. Я это делаю. Стратегия очень простая: мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость нашей Украины. Не словами, а действиями", - сказал Зеленский, комментируя введение санкций против некоторых украинских телеканалов Виктора Медведчука.

Президент напомнил, что Украина переживает российскую агрессию, на Донбассе продолжается война и отметил, что при этом ведется серьезная информационная война внутри Украины.

Он подчеркнул, что санкции являются действиями, которые направлены против людей, что пытаются разрушить независимость Украины.

Как сообщало РБК-Украина, СНБО 19 февраля одобрила санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Причиной санкций является финансирование терроризма.

Согласно данным последнего опроса Центра Разумкова, в начале марта 54% опрошенных заявили, что поддерживают введение этих санкций (среди тех, кто знал про эти санкции еще до проведения социологического опроса - 61%), не поддерживают эти санкции - соответственно 21% и 23%.

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