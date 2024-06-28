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Вже 90 підписів. До підсумкового комюніке саміту миру приєдналася ще одна країна

П'ятниця 28 червня 2024 12:40
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Вже 90 підписів. До підсумкового комюніке саміту миру приєдналася ще одна країна Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На підсумковому комюніке саміту миру вже 90 підписів. До документа також приєдналися Федеративні Штати Мікронезії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Згідно з даними відомства, Федеративні Штати Мікронезії приєдналися до комюніке саміту миру в п'ятницю, 28 червня.

Федеративні Штати Мікронезії, іноді просто Мікронезія, - це острівна держава в Океанії, розташована на Каролінських островах, на північ від Нової Гвінеї. Мікронезія складається з більш ніж 600 островів, розкиданих по величезній території в Тихому океані.

Саміт миру

У середині червня, 15-16 числа, Швейцарія стала центром тяжіння світових лідерів. Тут відбувся знаковий Глобальний саміт миру, присвячений врегулюванню конфлікту в Україні. На майданчику саміту зібралися понад 100 делегацій із різних країн та організацій, об'єднані спільною метою - пошук мирного шляху до завершення протистояння.

За підсумками дводенної роботи учасники саміту ухвалили підсумкове комюніке.

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна розраховує на проведення другого саміту миру у Саудівській Аравії до кінця року.

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