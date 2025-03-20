Зеленський про переговори Путіна і Трампа: обговорення часткового перемир'я - це крок назад
США і Росія заговорили про часткове припинення вогню між Україною і РФ. Це крок назад у контексті завершення війни.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
За словами Зеленського, під час зустрічі українських та американських чиновників у Джидді США зробили "швидкий крок вперед" - вони запропонували Україні почати повне припинення вогню з Росією. Це при тому, що українська делегація пропонувала тільки перемир'я в небі і на морі, оскільки це було б легше організувати.
"Ми відреагували (на пропозицію США - ред.) одразу, просто на зустрічі. Зі мною зв'язалася команда, тому що це зміна адженди, з якою вони їхали. Я сказав одразу: ми підтверджуємо, ми хочемо йти до завершення війни", - додав президент.
Глава держави зазначив, що зустріч між Україною та США в Джидді була першою з таким позитивним результатом.
Але після цього США контактували з росіянами. Мова про переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
"І знову люди зробили, мені здається, крок назад, тому що заговорили про часткове припинення вогню. Ми готові краще кроки вперед робити, але готові в партнерстві з американцями зробити крок назад і говорити про часткове припинення вогню", - наголосив Зеленський.
Він уточнив, що наразі обговорюється повне припинення атак на енергетичну інфраструктуру та іншу цивільну інфраструктуру. Тому Україна хоче підготувати список об'єктів цивільної інфраструктури.
Переговори Путіна і Трампа
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом нібито "дав команду" російським окупантам перестати атакувати українську енергетику.
Попри це, вже кілька днів поспіль росіяни запускають по Україні далекобійні дрони-камікадзе. Зокрема, сьогодні вони масовано атакували Кропивницький. По місту вдарив 21 дрон.
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