Зеленский о переговорах с Россией: разговор должен быть серьезным и условия справедливыми

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ дают отпор российским оккупантам. Он рассказал, что 16 тысяч российских военных уже погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.
По его словам, сдерживая российские действия ВСУ подводят Россию к мысли, что надо говорить. К тому же во время войны уже погибли 16 тысяч российских военных.
"Говорить содержательно, срочно, честно и ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время. 16 тысяч российских военных уже погибло. Для чего? Что это и кому дает? Разговор должен быть серьезным. Условия должны быть справедливыми, потому что другие украинский народ просто не примет", - сказал Зеленский.
Также он отметил, что во время разговора украинский суверенитет должен быть гарантированным и территориальная целостность должна быть обеспечена.
Ранее мы сообщали что Зеленский присвоил звание Город-герой Украины еще четырем городам.
Также мы писали, что Зеленский наградил государственными наградами защитников Украины.
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