UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о переговорах с Россией: разговор должен быть серьезным и условия справедливыми

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ дают отпор российским оккупантам. Он рассказал, что 16 тысяч российских военных уже погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

По его словам, сдерживая российские действия ВСУ подводят Россию к мысли, что надо говорить. К тому же во время войны уже погибли 16 тысяч российских военных.

"Говорить содержательно, срочно, честно и ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время. 16 тысяч российских военных уже погибло. Для чего? Что это и кому дает? Разговор должен быть серьезным. Условия должны быть справедливыми, потому что другие украинский народ просто не примет", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что во время разговора украинский суверенитет должен быть гарантированным и территориальная целостность должна быть обеспечена.

Ранее мы сообщали что Зеленский присвоил звание Город-герой Украины еще четырем городам.

Также мы писали, что Зеленский наградил государственными наградами защитников Украины.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский