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Зеленський про переговори із Росією: розмова має бути серйозною та умови справедливими

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П'ятниця 25 березня 2022 22:10
Зеленський про переговори із Росією: розмова має бути серйозною та умови справедливими Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Президент Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ дають відсіч російським окупантам. Він розповів, що 16 тисяч російських військових вже загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

За його словами, стримуючи російські дії ЗСУ підводять Росію до думки, що треба говорити. До того ж під час війни вже загинуло 16 тисяч російських військових.

"Говорити змістовно, терміново, чесно та заради результату, а не заради того, щоб тягнути час. 16 тисяч російських військових вже загинуло. Для чого? Що це і кому дає? Розмова має бути серйозною. Умови повинні бути справедливими, бо інші український народ просто не прийме", - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що під час розмови український суверенітет має бути гарантованим та територіальна цілісність має бути забезпечена.

Раніше ми повідомляли що Зеленський присвоїв звання Місто-герой України ще чотирьом містам.

Також ми писали, що Зеленський нагородив державними нагородами захисників України.

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Володимир Зеленський
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