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Зеленский о переговорах с Россией: мои приоритеты абсолютно понятны

Новина українською →
Киев, Четверг 17 марта 2022 01:10
Зеленский о переговорах с Россией: мои приоритеты абсолютно понятны Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о требованиях на переговорах с Россией. Завершение войны и гарантии безопасности являются приоритетными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Переговоры продолжаются. Переговоры ради Украины. Мои приоритеты на переговоры абсолютны понятны: окончание войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии, реальная защита", - заявил Зеленский.

Напомним, Financial Times, ссылаясь на трех участников переговоров, обнародовало мирный план между Украиной и Россией, который состоит из 15 пунктов. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, информация от издания является всего лишь черновиком из российских запросов.

РБК-Украина писало о том, что достичь мира между Украиной и Россией можно только при встрече лидеров стран Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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