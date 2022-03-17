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Зеленський про переговори з Росією: мої пріоритети абсолютно зрозумілі

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Київ, Четвер 17 березня 2022 01:10
Зеленський про переговори з Росією: мої пріоритети абсолютно зрозумілі Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський розповів про вимоги на переговорах з Росією. Завершення війни та гарантії безпеки є пріоритетними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Переговори тривають. Переговори заради України. Мої пріоритети на переговори абсолютні зрозумілі: закінчення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії, реальний захист", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Financial Times, посилаючись на трьох учасників переговорів, оприлюднило мирний план між Україною та Росією, який складається з 15 пунктів. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, інформація від видання є всього-на-всього чернеткою із російських запитів.

РБК-Україна писало про те, що досягти миру між Україною і Росією можна тільки при зустрічі лідерів країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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