Зеленский о переговорах с Россией: "Мы хотим открыть путь к нормандскому формату"
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудили ситуацию по безопасности вокруг Украины. При этом украинский лидер подчеркнул, что Украина намерена открыть путь к проведению "Нормандии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Мы хотим активизировать работу всех переговорных форматов и открыть путь к проведению Нормандского саммита", - заявил Зеленский.
Также в ходе переговоров Блинкен и Зеленский обсудили шаги, которые предпринимаются в рамках существующих переговорных форматов, а также других модальностей политико-дипломатического урегулирования.
Напомним, встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" может состояться до конца января.
Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нормандский формат попытаются оживить и на уровне министров.