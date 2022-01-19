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Зеленский о переговорах с Россией: "Мы хотим открыть путь к нормандскому формату"

Новина українською →
Среда 19 января 2022 19:48
Зеленский о переговорах с Россией: "Мы хотим открыть путь к нормандскому формату" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудили ситуацию по безопасности вокруг Украины. При этом украинский лидер подчеркнул, что Украина намерена открыть путь к проведению "Нормандии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Мы хотим активизировать работу всех переговорных форматов и открыть путь к проведению Нормандского саммита", - заявил Зеленский.

Также в ходе переговоров Блинкен и Зеленский обсудили шаги, которые предпринимаются в рамках существующих переговорных форматов, а также других модальностей политико-дипломатического урегулирования.

Напомним, встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" может состояться до конца января.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нормандский формат попытаются оживить и на уровне министров.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Нормандский формат
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