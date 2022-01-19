ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про переговори з Росією: "Ми хочемо відкрити шлях до нормандського формату"

Новость на русском →
Середа 19 січня 2022 19:48
Зеленський про переговори з Росією: "Ми хочемо відкрити шлях до нормандського формату" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський і держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен обговорили ситуацію з безпеки навколо України. При цьому український лідер підкреслив, що Україна має намір відкрити шлях до проведення "Нормандії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

"Ми хочемо активізувати роботу всіх переговорних форматів і відкрити шлях до проведення нормандського саміту", - заявив Зеленський.

Також в ході переговорів Блінкен і Зеленський обговорили кроки, які робляться в рамках існуючих переговорних форматів, а також інших модальностей політико-дипломатичного врегулювання.

Нагадаємо, зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутися до кінця січня.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нормандський формат спробують оживити і на рівні міністрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Нормандський формат
NEWS
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
DAILY
Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі