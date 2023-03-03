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Зеленський передав президенту Латвії список першочергових потреб України для оборони

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм латвійським колегою Егілсом Левітсом передав йому документ щодо першочергових потреб для оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського на спільній пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом.

"Протягом року латвійська оборонна підтримка залишалась відчутною. Сьогодні ми обговорили, як разом з нашими союзниками та партнерами ми можемо посилити наших воїнів та наблизити час звільнення усієї української землі від російських окупантів. Ми передали документ щодо першочергових потреб для нашої оборони", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, Володимир Зеленський разом з президентом Латвії Егілсом Левітсом прибули у Львів.

Додамо, Латвія виділила на підтримку України понад 1 відсоток ВВП, і це лише на військову допомогу.

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Володимир ЗеленськийЛатвіяВійськова допомогаВійна Росії проти України