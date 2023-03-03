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Зеленский передал президенту Латвии список первоочередных потребностей Украины для обороны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом передал ему документ о первоочередных потребностях для обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

"В течение года латвийская оборонная поддержка оставалась ощутимой. Сегодня мы обсудили, как вместе с нашими союзниками и партнерами мы можем усилить наших воинов и приблизить время освобождения всей украинской земли от российских оккупантов. Мы передали документ о первоочередных потребностях нашей обороны", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня, 3 марта, Владимир Зеленский вместе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом прибыли во Львов.

Добавим, Латвия выделила на поддержку Украины более 1 процента ВВП, и это только на военную помощь.

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