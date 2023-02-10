UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський передав лідерам ЄС список потрібної зброї, але до Шольца він не дійшов, - Bild

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський передав лідерам країн ЄС під час свого візиту до Брюсселя списки зброї, яка необхідна Україні. Однак до канцлера Німеччини Олафа Шольца цей список так і не дійшов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як розповів виданню, неназваний високопоставлений чиновник у Брюселі, на зустрічі з лідерами країн ЄС Зеленський вручив їм списки необхідної для українських військових зброї. При цьому списки були різними - для кожної країни свій, що враховує її військові можливості.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас підтвердили отримання такого документа від Зеленського. Водночас джерело в німецькому уряді повідомило журналістам, що делегація Німеччини не отримувала від президента України жодних списків

Зазначено, що Зеленський міг запросити потрібну зброю у Шольца і до основної зустрічі, адже канцлер Німеччини разом із президентом Франції Еммануелем Макроном окремо спілкувалися з українським лідером у вівторок, 7 лютого.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчора, 9 лютого, прибув у Брюссель. Глава держави виступив у Європарламенті та відвідав саміт ЄС.

Сьогодні Зеленський повідомив, що цього тижня під час міжнародних візитів Україна отримала хороші сигнали щодо далекобійних ракет та бойової авіації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЕвросоюзДопомога УкраїніВійськова допомогаОлаф Шольц