Зеленський передав лідерам ЄС список потрібної зброї, але до Шольца він не дійшов, - Bild

Президент Володимир Зеленський передав лідерам країн ЄС під час свого візиту до Брюсселя списки зброї, яка необхідна Україні. Однак до канцлера Німеччини Олафа Шольца цей список так і не дійшов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Як розповів виданню, неназваний високопоставлений чиновник у Брюселі, на зустрічі з лідерами країн ЄС Зеленський вручив їм списки необхідної для українських військових зброї. При цьому списки були різними - для кожної країни свій, що враховує її військові можливості.
Канцлер Австрії Карл Нехаммер і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас підтвердили отримання такого документа від Зеленського. Водночас джерело в німецькому уряді повідомило журналістам, що делегація Німеччини не отримувала від президента України жодних списків
Зазначено, що Зеленський міг запросити потрібну зброю у Шольца і до основної зустрічі, адже канцлер Німеччини разом із президентом Франції Еммануелем Макроном окремо спілкувалися з українським лідером у вівторок, 7 лютого.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчора, 9 лютого, прибув у Брюссель. Глава держави виступив у Європарламенті та відвідав саміт ЄС.
Сьогодні Зеленський повідомив, що цього тижня під час міжнародних візитів Україна отримала хороші сигнали щодо далекобійних ракет та бойової авіації.
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