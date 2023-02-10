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Зеленский передал лидерам ЕС список нужного оружия, но до Шольца он не дошел, - Bild

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский передал лидерам стран ЕС во время своего визита в Брюссель списки оружия, которое необходимо Украине. Однако до канцлера Германии Олафа Шольца этот список так и не дошел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как рассказал изданию неназванный высокопоставленный чиновник в Брюсселе, на встрече с лидерами стран ЕС Зеленский вручил им списки необходимого для украинских военных оружия. При этом списки были разными - для каждой страны свой, учитывающий ее военные возможности.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Эстонии Кайя Каллас подтвердили получение такого документа от Зеленского. В то же время источник в немецком правительстве сообщил журналистам, что делегация Германии не получала от президента Украины никаких списков.

Отмечено, что Зеленский мог пригласить нужное оружие у Шольца и на основную встречу, ведь канцлер Германии вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном отдельно общались с украинским лидером во вторник, 7 февраля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 февраля, прибыл в Брюссель. Глава государства выступил в Европарламенте и посетил саммит ЕС.

Сегодня Зеленский сообщил, что на этой неделе во время международных визитов Украина получила хорошие сигналы относительно дальнобойных ракет и боевой авиации.

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