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Зеленский: мы передали лидерам вопросы, которые обсуждаются с РФ. Сигналы от них неплохие

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Киев, Суббота 12 марта 2022 16:20
Зеленский: мы передали лидерам вопросы, которые обсуждаются с РФ. Сигналы от них неплохие Фото: президент Украины, Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона передала свои предложения лидерам некоторых стран, которые обсуждают их с РФ. Украине поступают позитивные сигналы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время встречи с иностранными СМИ.

"Мы передали некоторым лидерам вопросы, которые проговариваются с российской стороной. Те, кто на контакте с российским лидером. Они это имеют. Они это проговаривают. Я знаю, что и от них сигналы неплохие относительно предложений, которые поступили с нашей стороны", - сказал Зеленский.

Напомним, глава государства также сообщил, что в РФ уже дали верный дипломатический сигнал о том, что может быть диалог. По его словам, со стороны РФ уже начались какие-то разговоры, а не ультиматумы.

Также Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Такое предложение он сделал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.

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