ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський: ми передали лідерам питання, які обговорюються з РФ. Сигнали від них непогані

Новость на русском →
Київ, Субота 12 березня 2022 16:20
Зеленський: ми передали лідерам питання, які обговорюються з РФ. Сигнали від них непогані Фото: президент України, Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський заявив, українська сторона передала свої пропозиції лідерам деяких країн, які обговорюють їх з РФ. Україні надходять позитивні сигнали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час зустрічі з іноземними ЗМІ.

"Ми передали деяким лідерам питання, які проговорюються з російською стороною. Ті, хто на контакті з російським лідером. Вони це мають. Вони це проговорюють. Я знаю, що і від них сигнали непогані щодо пропозицій, які надійшли з нашого боку", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, глава держави також повідомив, що у РФ вже дали вірний дипломатичний сигнал про те, що може бути діалог. За його словами, з боку РФ вже почалися якісь розмови, а не ультиматуми.

Також Зеленський заявив, що хоче провести переговори з Росією в Єрусалимі. Таку пропозицію він зробив прем'єр-міністру Ізраїлю Нафталі Беннету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Арестович: стратегічний перелом настав, але це ще не означає кінець війни
Арестович: стратегічний перелом настав, але це ще не означає кінець війни
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть